تحرير محضرين لمحطتي تمويل سيارات في البحيرة

أجرى الدكتور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، جولة مرورية على عدد من السلاسل التجارية والأسواق ومحطات الوقود بمركز إيتاي البارود بحضور شعبان بصيص، رئيس المدينة لمتابعة انضباط الأسعار.

وأسفرت عن تحرير محضرين لمحطتين تمويل سيارات لتجميعهم 2000 لتر سولار وعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، كما تم تحرير 5 محاضر لمحلات بقالة لعدم الإعلان عن سعر السلع الغذائية المعروضة للبيع.

ووجه السكرتير المساعد، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب بها أو الامتناع عن البيع بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وكذا المرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومتابعة مدى انتظام العمل بها والتأكد من الالتزام بالمواصفات والأسعار المقررة.