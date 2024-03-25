ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل “عتبات البهجة”

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل “عتبات البهجة” بوصول تيتا "عنبة" ونعناعة "جومانا مراد" بصحبة محمود "يوسف عثمان" أمام منزل عمر "خالد شباط" لمراقبته، وانتظاره حتى يخرج من منزلة وملاحقته، يجلس فريد "حازم إيهاب" مع عمر ويطلب منه بتهديد تنفيذ المهمة خوفا على حياته، يخرج عمر ويلحقه تيتا ويخرج فريد وتلحقه نعناعة ومحمود.



يذهب عمر للبنك متخفي لتنفيذ المهمة، بعد ان ينتهي من مهمته يرسل رساله لفريد بإنتهاء المهمة، تتبع نعناعة فريد وتصل لمنزلة وتتصل ببهجت "يحيى الفخراني" وترسل له الموقع، بينما يستعد فريد للهرب خارج مصر يجد أمامة بهجت الأنصاري.



يسأل بهجت فريد ماذا يريد من عمر، ويؤكد له انه ربى عمر من أموال حلال عكس ابيه الذي رباه بأموال ملوثة بالدماء، ينفعل علية فريد ويؤكد له بهجت انه مقدر موقفه، ويتهمه فريد انه قام بحبس والده طمعًا في الترقية، كما يخبره انه كما سجن والده سيقوم بسجنه.



تخبر نعناعة عمر بوجود جده مع فريد ويدخل لهم مهرولًا، يؤكد له عمر ان جميع البيانات التي أرسلها له مزيفة وان مصيرة السجن، يدفع فريد بهجت وينهال على عمر بالضرب المبرح ويغيب عمر عن الوعي ويهرب فريد، وتتبعة نعناعة ومحمود.



يجلس بهجت مع عمر في سيارة الأسعاف ويطلب منه ان يظل مع ولا يتركه، تستنجد نعناعة بالشرطة للقبض على فريد ويستجيبوا لها، أثناء مداهمة الشرطة لفريد يحاول الهرب منهم ولكن تصدمه سيارة ويلقى حتفه.



بعد تلقيه العلاج يعود عمر من جديد وتقوم نعناعة باستقباله بشكل كبير، يقرر عرفان السفر واللحاق بزوجته علية ويودع بهجت متأثرا بتركه لمصر وذكرياته بها.



يجلس بهجت ويتحدث مع متابعية عن الحماس خاصا في بداية الأمر ولماذا يفتر هذا الحماس بعد ذلك رغم بهجته في البداية؟

وأكد ان البحث عن البهجة أهم من الوصول لها، ويمكن ان نجد البهجة في ماتش كرة أو في كوب ماء بارد في عز الحر أو في صديق يمكن التحدث معه أو في نكته.

البهجه سهلة ومتاحة كل الوقت ولكل الناس. ولكن هناك نوع أخر من البهجة لها بريق شديد يشعرك انك ستكون مبتهج ولكنه يدمر أو يقتل وهذا النوع لو قابلته اعطية ظهرك وأجري باقصى سرعة "اوعي تجربها".