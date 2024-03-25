تفاصيل إحباط الداخلية تهريب كمية من الكبتاجون بـ 15 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام “عناصر تشكيل عصابى” بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع وتهريب المواد المخدرة واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 عناصر "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزتهم “212 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 30 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لبودرة مخدر الكبتاجون – كمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع عقار الكبتاجون – الأدوات المستخدمة فى التصنيع ”.

وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ 15مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.