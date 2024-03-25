هل البخل وراثة أم تربية؟ حسام موافي يكشف مفاجأة .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، تفسير قوانين الوراثة في حديث «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس»، معلقًا: الوراثة ليست أب وأم فقط، ولكن تمتد إلى الأعمام والأخوال أيضًا.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن صفات البخل والتهور والذكاء يحدث عليهما اختلاف كبير بين العلماء والأطباء ، بين هل هم وراثة أم تربية ؟

وأوضح الدكتور حسام موافي، أن هناك صفات وراثية تتولد مع الشخص، مثل لون العينين، أو تورث مرض السكر أو تورث مرض السكر أو الشريان التاجي، وما تشير له من الصفات.

وتابع: رجال التربية بيقولوا إنهم تبع التربية، ولكن رجال العلم تؤكد بأن صفات البخل والذكاء والتهور وغيرها، هي صفات وراثية بالفعل وليست ناتجة عن التربية.

