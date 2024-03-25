حسام موافي يكشف الأمراض التي تنتقل بالوراثة.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الأمراض التي تنتقل بالوراثة والفارق بين المعنوي والعضوي.

وقال حسام موافي خلال برنامج رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن السكر مرض وراثي ينتقل إلى الأبناء حاله كحال المريض المصاب بشريان التاجي أيضا يتوارثه الأبناء مثلما يتوارثون لون البشرة والعينين وغير ذلك.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أن صفات البخل والذكاء والتهور وغير ذلك إن توارثها الأبناء تندرج تحت الوراثة المعنوية.

