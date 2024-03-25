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الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

السلع التموينية: توريد 1500طن زيت خام لصالح القابضة للصناعات الغذائية

زيت خام
زيت خام
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الممثلة  في   الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 12 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد).
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أن تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها حيث تسليم من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024.
وأشارت إلى جلسة فض المظاريف والبت يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024  بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالعاصمه الادارية
وأضافت باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمه الإدارية.

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