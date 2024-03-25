السلع التموينية: توريد 1500طن زيت خام لصالح القابضة للصناعات الغذائية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 12 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد).

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم أن تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها حيث تسليم من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024.

وأشارت إلى جلسة فض المظاريف والبت يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالعاصمه الادارية

وأضافت باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمه الإدارية.