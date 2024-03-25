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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يغير موعد تدريب الفريق استعدادا للقاء فيوتشر بالكونفيدرالية

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
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قرر البرتغالي جوزية جوميز مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، تغيير موعد تدريبات الفريق من إقامتها عصر إلي التاسعة مساء، وذلك بداية من تدريب الفريق اليوم الإثنين .

جاء قرار المدرب جوميز بتغيير موعد التدريبات استعدادا لمواجهة فيوتشر المرتقبة في ذهاب وإياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ستقام المباراتين في التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الزمالك وفيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم 31 من شهر مارس الجاري، بينما يقام لقاء الإياب يوم 7 أكتوبر المقبل .

وحقق فريق الزمالك كأس الكونفيدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة 2019، بينما لم يسبق لفيوتشر أن توج باللقب من قبل .

جوزيه جوميز الزمالك فيوتشر أيمن مصطفى