تعيين أمين جديد لمعهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس

استقبل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة هبه حسن محمد عطوة إخصائي شئون مالية بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، لتسليمها القرار الصادر بتكليفها بالعمل أمين لمعهد الدراسات الأفروآسيوية.

يُذكر أن الدكتورة هبه حسن مدرب معتمد من المجلس الأعلى للجامعات برنامج أساسيات التحول الرقمي، مدرب مسارك معتمد من البورد الدولي I.B.C.T .

حاصلة على درجة الدكتوراه من كلية التجارة جامعة قناة السويس، عن رسالة تحمل عنوان : "مدخل مقترح للتكامل بين أسلوب تكلفة دورة حياة المنتج وأسلوب التكلفة المستهدفة بهدف تطوير النظام المحاسبي للتكاليف لتحقيق الميزة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة دراسة تطبيقية".

حاصلة على جائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع والبيئة، للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس "جائزة الدكتور أحمد عسكر"، عن بحث تطبيقي بعنوان " دور التكامل بين أسلوب تكلفة دورة حياة المنتج والتكلفة المستهدفة وتأثيرها في نجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة".