السفيرة الأمريكية بالقاهرة تشيد بدور مصر المهم في المنطقة

أشادت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج بالدور "الهام للغاية" الذي تقوم به مصر في المنطقة.

وأشارت السفيرة- في مقطع مصور نشرته سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة اليوم الاثنين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي- إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن الخميس الماضي إلى القاهرة والتي تعد الرابعة منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت السفيرة إلى أن بلينكن اجتمع خلال الزيارة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، كما عُقد اجتماع متعدد الأطراف مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر وممثل عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وكل هذا يؤكد على الدور الهام للغاية الذي تلعبه مصر في المنطقة.

وأضافت أننا نركز بشدة على ضمان وقف إطلاق النار وزيادة عاجلة للمساعدات الإنسانية إلى غزة وكذلك لإيجاد حلول ملموسة ودائمة من أجل تحقيق الدولة الفلسطينية، ونحن ممتنون للدور الذي لعبته مصر في جمع مجموعة من وزراء الخارجية /الخميس/ الماضي وكل ما تفعله لمساعدتنا في هذه المجالات الثلاثة.