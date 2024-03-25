حريق أكبر محطة طاقة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا

اندلع حريق في محطة نوفوتشركاسك للطاقة، وهي من أكبر محطات الطاقة الحرارية في جنوب غرب روسيا، مما أدى إلى توقف وحدتي كهرباء عن العمل وانقطاع الإمدادات عن العملاء لفترة وجيزة.

كما أكد حاكم منطقة روستوف، فاسيلي غولوبيف، عبر تطبيق تليجرام، أن الحريق تم إخماده دون وقوع إصابات، بينما فتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة سبب الحريق.

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 11 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة روستوف القريبة من الحدود مع أوكرانيا، دون الإشارة إلى أي صلة بين ذلك والحريق في محطة الطاقة.

في المقابل، أفادت قناة بازا الإخبارية على تليجرام، وهي قناة مقربة من سلطات إنفاذ القانون الروسية، أن الحريق نجم عن هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية.

ولا زال سبب الحريق في محطة الطاقة غامضًا، بينما تواصل السلطات التحقيق في الأمر. يبقى السؤال: هل كان الحريق ناتجًا عن هجوم مسيّرة أوكراني أم حادث عارض؟