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الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة عاطلين للجنح في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت نيابة النزهة اليوم الاثنين، إحالة عاطلين لمحكمة لسرقة متعلقات المواطنين  بأسلوب الخطف، بدائرة قسم شرطة النزهة 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي 
عاطلان لهما معلومات جنائية واعترفوا  بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية وارتكاب 2 واقعة سرقة، وتم بارشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية شخصين لأحدهما معلومات جنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن إحالة عاطلين للجنح الأجهزة الأمنية