18 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منزل لعائلة سلمان في مدينة دير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد 18 مواطنًا فلسطينيًا جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة سلمان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلن مدير المستشفى الكويتي، أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مناطق عدة من القطاع، وقال أنه من الضروري وقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، وأن جميع الطواقم الطبية في قطاع غزة استنزفت وانهكت، وأضاف، أن عدد كبير من أفراد الطواقم الطبية استشهدوا جراء استهداف الاحتلال.

كما اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب بالخليل بعد استهداف البرج العسكري المقام على مدخل المخيم بالزجاجات الحارقة.

واسشتهد 3 مواطنين فلسطينيين، وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة برهوم بمخيم يبنا في رفح جنوب قطاع غزة.