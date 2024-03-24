محافظ المنوفية يكرم الفائزين بنهائي دورة سيتي الرمضانية لكرة القدم

شهد مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ختام فعاليات نهائي دورة سيتي الرمضانية لكرة القدم والتي أقيمت بنادي سيتي كلوب بشبين الكوم بمشاركة 33 فريق من أنحاء مراكز المحافظة ، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، و محمد موسى نائب المحافظ.



وفى أجواء تسودها الفرحة والسرور، انطلقت فعاليات المباراة النهائية في تمام الساعة التاسعة مساءً بين فريق بونير وفريق محمد قشقوش ووسط حضور جماهيري وانتهت المباراة بفوز فريق محمد قشقوش بالمركز الأول علي مستوي الدورة الرمضانية.

هذا وقام محافظ المنوفية والحضور بتكريم أصحاب الفرق الفائزة وتسليمهم جوائز مالية ، وقدم المحافظ تهانيه القلبية للفرق الفائزة متمنياً لهم استمرار التوفيق في البطولات والمسابقات المقبلة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغاً بقطاع الشباب والرياضة كونها أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مشيراً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للشباب في كافة المجالات والأنشطة الرياضية والتي من شأنها النهوض بالرياضة وصقل خبرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية ، مثمناً الدور الرائد لنادى سيتي كلوب كأحد المنشآت الرياضية الهامة على أرض المحافظة في الاهتمام بالناشئين ودعم المواهب الرياضية لاستثمارها وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية بين الشباب.

وقدم أعضاء مجلس ادارة شركة سيتي كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية درع تذكاري لمحافظ المنوفية تقديراً لجهوده المبذولة في دعم قطاع الشباب والرياضة.

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