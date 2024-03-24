بعد رفض أسرته اتمام خطبته.. شاب ينهي حياته شنقا بسوهاج

أنهى شاب يبلغ من العمر 30 عاما حياته شنقا داخل منزله وذلك بسبب رفض اسرته اتمام خطبته وزواجه من فتاه يرغب فيها .

وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى اخطارا من مركز شرطة المنشأة يفيد بقيام شاب يبلغ من العمر 30 عاما بإنهاء حياته عن طريق شنق نفسه داخل منزله بسبب رفض اهله تزويجه من فتاة يرغب في الزواج منها وقد سبق وقام بخطبتها.



وكان قد ترك الشاب المذكور رسالة مؤثرة على حسابه الشخصي على فيسبوك قبل إنهاء حياته، جاء فيها "يارب كم كنت أتمنى ألاًّ آتيك بمعصية ولكن أتيتك بأكبر معصية وهى إنهاء حياتي، ولكن يارب عفوك ورحمتك وسعت كل شيء، فسامحني ياربي وأغفر لي، وأرجو أن يسامحني كل من أخطأت في حقه، وتصدقوا عليا ولو بشق تمرة، وأرجو من طلابي الأحباب الدعاء لي بالرحمة والمغفرة وختم المصحف كل رمضان لمن استطاع ذلك صدقة على روحي، وأرجو أن يسامحني أبي وتسامحني أمي وأخواتي وجدتي وأحبابي على مافعلته، وماحدش يزعل عليا ولا يلبس أسود أنا أكيد في مكان أحسن إوعي يا أمي تزعلي أو تلبسي أسود".

"ووصيتي الدعاء لي، وأن تصلوا عليا وقت من أوقات الصلوات المفروضة، وياريت التراويح، وتصلوا علىَّ صلاة الجنازة بمسجد الخطيب؛ لأودع الأحباب، وأن يذاع على الجنازة في كل المساجد زي أي جنازة عادية وصيتي للجميع أرجوا الالتزام بها"

وتابع في وصيته "بالله عليكم لازم تلتزموا بالوصية دي مهما يحصل حتى لو اتأخرت الجنازة لتاني يوم عادي، كل ما في الدنيا مُتعِب وكل من فيها مُتعَب، لبَّيك إن العيشَ عيش الآخرة، وماحدش يكرر غلطي ده لأني والله مش حابب ده أصلًا، سامحوني وأسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.