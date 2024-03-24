إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بأبو النمرس

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بأبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز أبو النمرس وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بسبب قيام شابين بمعاكسة فتاة وتدخل شقيق والدها والتشاجر معهما ونتج عن ذلك إصابة طرفي المشاجرة جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.