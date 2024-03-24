بدء فعاليات مسابقة الكى جى لأوائل الطلبة بمدارس اللغات بشمال سيناء

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء بدء فعاليات مسابقة الكى جى(KG) لأوائل الطلبة للعام الثالث للمدارس الرسمية للغات والتى نظمها توجيه عام رياض الاطفال بالتعاون مع إدارة المدارس الرسمية للغات تنفيذاً لتعليمات الدكتور ضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وأكدت نهاد جبر الموجه العام للمدارس الرسمية والمتميزة للغات، بأنه جري اليوم بدء مسابقة الكى جي لأوائل الطلبة للعام الثالث على التوالي وتحدي الـ kg والتي ينظمها توجيه عام رياض الاطفال بالمشاركة مع إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات و من أهداف المسابقة تنمية جوانب نمو الطفل المعرفية والمهارية والوجدانيه وتحسين القدرة على التركيز والتحكم في العواطف وتوفير بيئة ممتعة للاطفال تمكنهم من المنافسة وتقبل الخسارة وتشجيعهم عل الفوز وتنمية روح التنافسيه لدى الاطفال وتتم فعاليات المسابقة في المرحلة الاولى في مدرسة الشهيد العقيد احمد شحاته ويشارك فيها جميع روضات المدارس الرسمية والمتميزه لغات بجميع الادارات والفئة المستهدفة هي عشرة اطفال من كل روضة من اطفال المستوى الثاني وتتناول المسابقه اختبار الكتروني يتضمن المواد المختلفة لمنهج 2.0 لغة عربية ولغة انجليزيه math و descover وقيم اخلاقية وانشطه حركية وفقرة مواهب.

ويتضمن جدول المسابقة اللقاء بين روضتي الشهيد محمد الزملوط والشهيد عمرو ابو هندية يوم الأحد وروضتي بئر العبد الرسمية والشهيد العقيد احمد شحاته يوم الإثنين وروضتي 25 يناير والمجاهد محمد الغول يوم الأربعاء، وروضتي الشيخ زويد والاحراش الرسمية لغات يوم الخميس.