ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاقات الدفع الإلكترونى بالدقهلية

تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى سرقة بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب المغافلة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام عناصر تشكيل عصابى ضم (3 عاطلين ، 3 سيدات - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاقات الدفع الإلكترونى من المواطنين حال تواجدهم أمام ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وإعترفوا بإرتكابهم (15) واقعة بدوائر مراكز شرطة (بلقاس - منية النصر - شربين) وأرشدوا عن (مبلغ مالى - أجهزة كهربائية) من متحصلات السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.