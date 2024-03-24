نقيب الممثلين يكشف موعد ومكان جنازة الفنان الراحل محمد قشطة

الأحد 24/مارس/2024 - 01:46 ص

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن وفاة الفنان محمد قشطة، مشيرًا إلى أن موعد عزاء الفنان الراحل سيكون، اليوم الأحد، بمنطقة الشرابية.

وتوفي، منذ قليل، الفنان محمد قشطة بعد صراع كبير مع المرض، وذلك حسبما صرح الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وجار تحديد موعد ومكان صلاة الجنازة.

وعانى الفنان محمد قشطة، خلال الفترة الأخيرة من مرض الفشل الكلوي، ونُقل إلى المستشفى من أجل الرعاية الصحية، إذ بدأ المرض معه بالتهاب رئوي حاد فشل الأطباء في السيطرة عليه، ثم دخل العناية المُركزة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

يشار إلى أن محمد قشطة ممثل مصري بدأ مشواره الفنى فى سن متقدمة من بداية الألفية الثانية وهو كثير النشاط قدم أدوارا ثانوية عديدة فى أفلام السينما ومسلسلات التليفزيون يقدم غالبا دور الأب أو التاجر أو الزبون ومن أفلامه "أيام السادات"2001 و"أنا مش معاهم" و"إحنا اتقابلنا قبل كده" 2008 و"الرجل الغامض بسلامته" 2010 ومن مشاركاته التليفزيونية "إمام الدعاة" 2003 و"طيارة ورق" 2008 و"مزاج الخير" 2013.

ويذكر أن آخر أعماله الفنية كان مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدي أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوي، ‏وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‎.‎