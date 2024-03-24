أيمن سلامة في حواره مع «البوابة»:

- السوشيال ميديا أكبر أكذوبة في التاريخ

- اتعرض عليّ أدفع «فلوس» للجان إلكترونية عشان يمجدوا في مسلسل «صدفة» ورفضت

- بينى وبين ريهام حجاج كيميا فنية خاصة.. والزعيم كان بينه كيميا مع وحيد حامد وشريف عرفة

- الشركة المتحدة أعادت الأعمال الهادفة للدراما المصرية.. وتحارب الإسفاف

- أنا أول واحد فى مصر عمل فكرة المسلسل 15 حلقة

- المؤلف سيحاسب على كل كلمة يكتبها للعمل الفني أمام الله

أحد أهم كتاب الدراما خلال المرحلة الفنية الحالية، وقدم العديد من الأعمال التى تركت أثرًا فنيا داخل وجدان الجمهور، وشارك مع عمالة الدراما المصرية، ويسير بخطى متزايدة نحو قمة الهرم الفني لكتاب الدراما المصرية، شارك بالعديد من المسلسلات وخاصة السباق الرمضاني خلال السنوات الأخيرة أصبح له جمهور خاص ينتظر أعماله، ويقدم تناغم وتوأمة فنية مع النجمة ريهام حجاج خلال السنوات الأخيرة، التقت «البوابة نيوز» الكاتب والسيناريست أيمن سلامة للحديث عن الدراما والسينما والفن المصري، والظواهر المجتمعية ودور الفن فيها، إلى جانب مسلسله الرمضاني المشارك فى منافسات الدراما الرمضانية.

وفيما يلي نص الحوار..

* حدثنا عن مسلسل "صدفة" وعما تدور الفكرة؟

المسلسل يتحدث عن ملف هام جدا، فهو يناقش مرحلة حرجة من عمر الشباب وهي المراهقين فى الثانوية العامة، والمؤثرات التي قد تشرد طريقهم وضياع أجيال كاملة دون وعي من الجميع.

* ما الحلول التى يقدمها المسلسل لهذا الملف الشائك؟

الفن بمجرد أن يطرح قضية، فهو فى حد ذاته بداية لجرس إنذار لها وتسليط الضوء عليها، وهو دور مهم للفن طوال الوقت، وفى المسلسل يبين خطورة تلك المرحلة وضرورة وهي الأهالى والمجتمع، والمسئولية علينا جميعا فى توخي الحذر لتلك المرحلة فى كل جيل صاعد.

* تقدم الفنانة ريهام حجاج لون وشخصية مختلفة عن السنوات السابقة.. كيف تم التحضير للعمل؟

تقدم ريهام حجاج شخصية تختلف عن السنوات الأخيرة لها، فهي تظهر بشخصية فتاة شعبية تعمل مدرسة، ولها تفاصيل وأبعاد فنية كبيرة، وهو ما يظهر من خلال الأحداث، بخلاف الشخصية الأرستقراطية خلال الأعوام السابقة.

* كيف كان رد فعلها بعد عرضك لها شخصية فتاة شعبية؟

كانت متحمسة للغاية، فقد تم تم الاتفاق بيننا بعد العمل الأخير رمضان الماضي، أننا نسعى لتقديم لون مختلف هذا العام، وهو ما تحقق بتلك الشخصية.

* هل تكتب فى بداية القصة بشكل عام ثم ترشيحها للعمل أم تكتب خصيصا للفنانة ريهام حجاج؟

بالطبع أكتب لها من البداية، فنحن على وفاق فني ونعيش "حالة كيميا" فنية ونجاحات مستمرة، المسلسل هو التعاون الرابع مع ريهام حجاج والتعاون الثالث مع المخرج سامح عبدالعزيز، وهناك الكثير من التوأمة الفنية التي استمرت سنوات مثل الزعيم عادل إمام والكاتب وحيد حامد والمخرج شريف عرفة، والكثير من النجوم على مدار الوقت، ولكن لا يمنع أن يعمل كل منا بعيد عن الآخر ولكن لو النجاح والتفاهم موجود لم التغيير.

* تزاحم وكثرة الأعمال الدرامية فى رمضان.. هل يظلم بعض الأعمال التي تستحق المشاهدة؟

"مفيش حد مش عايز ينزل فى رمضان"، ولكن بالطبع هناك العديد من الأعمال التى تظلم بسبب التزاحم الدرامي فى الموسم، ولكن يتم مشاهدتها بشكل جيد بعد نهاية الموسم، وتأخذ فرصتها الكاملة فى العرض والمشاهدة.

*هل ترى أن الأعمال الفنية التى تتكون من 15 حلقة ستزيد من المطروح والتزاحم فى رمضان؟

أتفق معك تماما، ولكن أتدري ما هو الحل، هو أن تعود الدراما التلفزيونية طوال العام بشكل مرئي على شاشات التلفزيون لكل الجمهور، وأن تعود مواعيد المسلسلات بشكل محدد مثل مسلسل 7 مساء وغيرها، وهو ما يبعد الضغوط والتزاحم على شهر واحد فى السنة، ويكون المسلسل بسيطا 13 حلقة و15 حلقة.

* إذن أنت تدعم فكرة تقليص عدد الحلقات إلى 15 حلقة؟

دعني أكشف لك سرًا "أنا أول واحد فى مصر عمل مسلسل 15 حلقة سنة 2010 وهو مسلسل امرأة فى ورطة"، ومن بعدها أصبح الأمر يتم عمله على فترات، بالطبع مؤيد ولكن بشرط أن يكون الورق يسمح بذلك، الفيصل هو الورق، هناك أعمال لا بد من 30 حلقة، وهناك 15 وهناك 7 وهكذا.

*هناك بعض الأعمال الدرامية تقدم مستوى متدنيا ولا تراعى حتى لغة الحوار والمصطلحات.. ما السبب؟

هذا يرجع إلى عدد من الكتاب بدون وعى أو دراسة، إلى جانب الورش والعشوائية، وهناك العديد من الكتاب دخلاء على الكتابة و"بيكتبوا أى حاجه من أجل التريند والبحث عن مشاهدات وخلاص"، والمؤلف سيحاسب على كل كلمة يكتبها للعمل الفنى أمام الله، إلى جانب عدم الإحساس بالمسئولية.

* ما الحل لتلك الظاهرة إذن؟

الحل فى الطريق ولكن سيأخذ بعض الوقت، لأن الشركة المتحدة والمتعاملين معها بدأ الأمر يسير بشكل رائع فى التدقيق للمحتوى والمصطلحات التى تدخل البيوت، إلى جانب وجود وعى فى الكتابة والبحث دائما عن المواضيع التى تقدم رسالة هادفة للمجتمع، عن طريق لجان قراءة فى منتهى الإحترافية والوعي.

*هناك وجهة نظر أخرى تقول إن الفن مرآة للواقع والمصطلحات موجودة فى الشارع والمجتمع؟

هناك فارق بين السينما والتلفزيون، فالأخير يدخل كل بيت ولا بد من انتقاء ما يقدم للأسرة المصرية، وعلى المؤلف أيضا أن يقدم بعض النماذج المجتمعية والمصطلحات وألا ينعزل عن الواقع الحقيقي للمجتمع الذي يعيش فيه، ولكن فى نفس الوقت لن أنساق إلى كل ما هو بالشارع وما يمثل انحدارا تحت مظلة الفن مرآة المجتمع، "يعني المؤلف لازم يمسك العصاية من النص".

* طقوس الكاتب أيمن سلامة فى رمضان ومشاهدة الدراما؟

فى البداية أشاهد جميع الأعمال المطروحة لكل زملائي، وأتابع كل جديد يقدم من خلال المنافسات الدرامية وأدقق بكل التفاصيل الخاصة بالعمل الفني، وعلى مستوى الطقوس فأنا من اليوم اليوم أجلس لأشاهد كل الحلقات الأولى من كل الأعمال، وبناء على بداية كل الحلقة الأولى يتم تحديد أى عمل سأشاهد إلى آخر الحلقات.

*هل تشاهد العمل الخاص بك أم أنت من الفريق الذي لا يحب أن يرى أعماله؟

بالعكس أشاهد أعمالي فى البداية قبل أى عمل، وهو أمر هام جدا بالنسبة لي.

*نذهب إلى السينما.. هل السينما بعيدة عن اهتمام كتاب الدراما ومن بينهم الكاتب أيمن سلامة؟

ليس صحيحا أنا لدي الكثير من الأفلام وحبيسة الأدراج، وكلما أنوي أجد الدراما تسرقني كعادتها، ولكن بعد مسلسل هذا العام الرمضاني، هناك عمل سينمائى فى النصف بين الأعمال الدرامية.

* هل البطلة ريهام حجاج؟

لا ولم يتم الاستقرار على أى تفاصيل خاصة بالعمل حتى الآن.

*هل ترى أن مصر قادرة على الإنتاج التاريخي الضخم دراميًا وسينمائيًا؟

بالتأكيد، على مستوى الدراما يقدم مسلسل "الحشاشين"، وعلى مستوى السينما قدمنا آخر الأعمال "كيرة والجن"، وهو عمل رائع وناجح وتاريخي وتم على أفضل ما يكون، ومصر تقدم مستويات رائعة كتابيا وإخراجيا وفنيا وإنتاجيا.

* هل تؤيد التعاون الفنى بين مصر والسعودية فى الأعمال الفنية؟

بالطبع، أنا مع أى شيء يقدم إضافة للعمل الفني، والإنتاج محور رئيسي لتقديم العمل الفني بأفضل شكل، إلى جانب أن الطرفين مستفيدين من هذا التعاون، حيث يقدم الشكل الثقافى والفني الخاص البلدين وهو ما يعكس دور الفن فى الترابط بين الشعوب وتقديم هويتها وثقافتها وتوثيق حضارتها.

*ما ترمومتر النجاح للكاتب أيمن سلامة لمعرفة نجاح أعماله الفنية؟

الناس المحيطون بك، ودائرة المعارف التى تثق فى آرائها الفنية، والنقاد المتخصصين والذين يملكون وعيا فنيا، إلى جانب جمهور الشارع.

*ماذا عن السوشيال ميديا؟

"السوشيال ميديا كدابة"، وتعتبر أكبر أكذوبة فى التاريخ، وبمجرد كتابة منشور لأى شخص الجميع يتلهف عليه دون التحقق منه، بحثا عن الترند.

*هناك بعض الفنانين يتهمون السوشيال ميديا بلجان إلكتروينة كل عام لتصفية الحسابات وتكون مأجورة.. كيف ترى ذلك؟

بالتأكيد يوجد هذا الكلام، هناك لجان إلكترونية ويتم شراؤها، ودعني أخبرك "اللجان الإلكترونية عرضت علي قبل كده أدفع فلوس يمجدوا فيا وفى المسلسل وأنا رفضت الأسلوب ده طبعا".