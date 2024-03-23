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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2320) مخالفة مرورية متنوعة.  
فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (23) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (225) حكما قضائيا متنوعا.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الهجرة الامن العام وزارة الداخلية