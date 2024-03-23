تحت شعار صنع في مصر.. إنفينكس تطلق سماعة Infinix BUDS NEO XE26 وساعة WATCH 1

أعلنت Infinix، العلامة التجارية التكنولوجية الرائدة للشباب، عن تصنيع سماعة لاسلكية جديدة من نوع TWS وهي Infinix BUDS NEO XE26 وساعتها الرياضية الجديدة Infinix WATCH 1 عبر خطوط إنتاجها في مصر وطرحها بسعر منافس.

وتعد شركة إنفينكس من أولى الشركات التي أعلنت عن بدء تصنيع هواتفها في مصر عام 2020، ضمن المبادرة الحكومية "مصر تصنع الإلكترونيات"، حيث قامت بتصنيع العديد من الهواتف والإكسسوارات الذكية وطرحها في السوق المصرية بسعر منافس وإمكانيات تلبي فئة المستخدمين المتطلعة لتجربة التكنولوجيا الحديثة.

سماعة Infinix BUDS NEO XE26 تتضمن تكنولوجيا متقدمة مع 4 ميكروفونات عالية الجودة ودعم خاصية ENC لعزل الضوضاء، وتقنية IPX4 لمقاومة الماء، بالإضافة إلى دعم أوامر التحكم باللمس.

تتميز السماعة بتصميم انسيابي ومميز، مع حافظة دائرية تضمن ثباتًا عاليًا في الأذن، ومقاومة للماء والرطوبة، مما يجعلها مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية.

أما ساعة Infinix WATCH 1، فتأتي بمواصفات متميزة، مع شاشة IPS بمقاس 1.83 بوصة وأكثر من 100 واجهة، وميكروفون ومكبر صوت مدمجة لإجراء واستقبال المكالمات، ومراقبة شاملة لصحة المستخدم، وأكثر من 110 وضعا رياضيا.

تتميز الساعة أيضًا بمعايير المقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف الظروف والأنشطة اليومية.