107 مصابين بينهم 3 أطفال لا يزالون في المستشفيات بعد الهجوم الإرهابي في كروكوس

صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، اليوم السبت، بأن 107 من المصابين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 3 أطفال.

وأوضحت غوليكوفا، بعد زيارة المصابين، أن أحد الأطفال في حالة خطيرة للغاية، بينما اثنان آخران في حالة خطيرة.

وقالت نائب رئيس الحكومة: "تواصل المؤسسات الطبية في موسكو ومقاطعة موسكو العمل على تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين عانوا خلال الهجوم الإرهابي في مركز كروكوس. وفي الوقت الحالي، هناك 107 منهم في المؤسسات الطبية، بينهم ثلاثة أطفال".

وأضافت: "بين المصابين هناك 15 حالة خطيرة للغاية، و42 في حالة خطيرة. نحن نتعاون بنشاط مع جميع المؤسسات الطبية. لقد تم توفير الرعاية الطبية اللازمة للجميع وما زالوا يتلقونها. ما يكفي من الأدوية والدم ومواد التضميد".

وأعربت غوليكوفا عن تعازيها لعائلات الضحايا، وكذلك عن شكرها لجميع سكان روسيا الذين استجابوا لنداء التبرع بالدم وأعربوا عن تضامنهم مع المأساة التي حدثت.

مساء يوم أمس الجمعة، اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في مدينة كراسنوغورسك قرب موسكو، وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة إلى مواطني البلاد على خلفية الهجوم الإرهابي، وأعلن عن الحداد في روسيا يوم غد الأحد.