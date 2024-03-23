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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء : إدخال 159 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر المعابر الحدودية

رئيس الهلال الاحمر
رئيس الهلال الاحمر بشمال سيناء : أدخال 159 شاحنة مساعدات انس
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قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناءإنه  جرى  إدخال 159 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية والإيوائية من معبرى رفح وكرم أبو سالم  إلى قطاع غزة.

وأكد علي  إدخال 35 شاحنة من معبر رفح مباشرة بينها 8 سيارات محروقات و4 شاحنات غاز و4 شاحنات محملة بالسولار إلى جانب 35 شاحنة محملة بالمساعدات المختلفة. وقد تضمنت سيارات المساعدات، 6 سيارات محملة بالخيام و11 سيارة مواد غذائية مختلفة و4 شاحنات محملة بالطحين و3 سيارات محملة بالمياه وشاحنة محملة بالمكرونة و4 شاحنات محملة بوجبات غذائية جاهزة.

وأضاف  أنه تم استقبال 40 جريحًا ومصابًا فلسطينيًا من مستشفيات الأقصى والأوروبى وناصر فى قطاع غزة للعلاج فى المستشفيات المصرية فى محافظات شمال سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة والجيزة والشرقية، ومعهم 30 مرافقًا لهم.

كما  تم استقبال 300 فلسطينى ممن يحملون إقامات فى مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب استقبال 80 من أصحاب الجوازات الأجنبية، و100شخص من أصحاب الجوازات المصرية، و50 من طلبة الجامعات .

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