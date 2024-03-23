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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن حالة 5 أطفال أصيبوا فى انهيار منزل بأوسيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة خمسة أطفال جراء انهيار سقف خشبي في منزلهم في دائرة مركز شرطة أوسيم.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين .
وفور تلقي المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، إشارة من غرفة عمليات النجدة حول انهيار السقف، هرعت الأجهزة الأمنية إلى المكان على الفور، تبين أن سقف المنزل الخشبي قد انهار بشكل مأساوي، مما أسفر عن إصابة خمسة أطفال بجروح متفاوتة.


الأطفال المصابون تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، فيما باشرت الجهات الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أجهزة الأمن إشارة من غرفة عمليات النجدة الحالة الصحية للمصاب النيابة العامة بشمال الجيزة