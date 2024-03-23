النيابة تستعلم عن حالة 5 أطفال أصيبوا فى انهيار منزل بأوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة خمسة أطفال جراء انهيار سقف خشبي في منزلهم في دائرة مركز شرطة أوسيم.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين .

وفور تلقي المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، إشارة من غرفة عمليات النجدة حول انهيار السقف، هرعت الأجهزة الأمنية إلى المكان على الفور، تبين أن سقف المنزل الخشبي قد انهار بشكل مأساوي، مما أسفر عن إصابة خمسة أطفال بجروح متفاوتة.



الأطفال المصابون تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري، فيما باشرت الجهات الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.