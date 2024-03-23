علي الهلباوي ونجاة المهدي يحلقان في عالم الإنشاد والطرب في افتتاح ليالي العبور الرمضانية

افتتحت "ليالي العبور" الثقافية والفنية خلال رمضان بحفل كبير أقيم أمس الجمعة، لنجم الإنشاد الديني علي الهلباوي والمطربة الشابة نجاة المهدي بحضور العديد من الشخصيات العامة واعضاء البرلمان ولفيف من الجمهور بمدينة العبور.

قدم حفل افتتاح ليالي العبور الفنان والإعلامي نور أبو حساب، ثم شدا علي الهلباوي مع فرقته الموسيقية، بباقة متنوعة عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغانى الذى يحبها جمهوره منها: "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبتى" التي لاقت تفاعل كبير من الجمهور، وانهت الحفل المطربة الشابة نجاة المهدي مع فرقتها الموسيقية التي قدمت عددًا من الأغاني الطربية الأصيلة لأم كلثوم ووردة وفايزة أحمد وفيروز وسط تصفيق متواصل من الحضور، ثم قامت بتوزيع جوائز قيمة علي الأمهات الحاضرات بالحفل واللائي تم استقبالهن بالورود، احتفالا بعيد الأم.

"ليالي العبور" أول خيمة ثقافية فنية تقام بمدينة العبور بحهود ذاتية من شخصيات عامة والمجتمع المدني، بهدف تقديم الفن والثقافة المصرية الأصيلة والحفاظ علي الهوية المصرية وتستمر طيلة شهر رمضان ببرنامج فني وثقافي حافل.