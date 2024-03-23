موعد أذان المغرب اليوم الثالث عشر من رمضان ومواعيد الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان في اليوم الثالث عشر من أيام شهر النفحات والبركات، شهر الرحمة والغفران، شهر القرآن الذي فيه ليلة خير من ألف شهر، وحسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، يقدم مصراوي موعد أذان المغرب وإمساكية يوم 13 من الشهر المعظم.

يحين موعد رفع أذان مغرب اليوم السبت 13 من رمضان، في محافظة القاهرة، نحو الساعة الساعة 6.08 مساء.

يرفع أذان صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.26 مساء، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم 14 ساعة و01 دقيقة

في محافظة القليوبية

وفي محافظة القليوبية سكون في تمام الساعة 6:9 دقيقة مساء إيذانا بتناول طعام الإفطار.

الفجر: 04:28 صباحا

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:8

موعد صلاة العشاء 7:26

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:24

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:22 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:18

وقت صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:57 م

وقت صلاة العشاء 7:12 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:27 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:16