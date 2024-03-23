حسام حسن: المنتخب جاهز لنهائي كأس عاصمة مصر وهدفنا الاستعدادا لتصفيات المونديال

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إنه سعيد بالفوز على نيوزيلندا وإسعاد الجماهير التي كانت حاضرة في حفل افتتاح استاد مصر بالعاصمة الإدارية وافتتاح بطولة كأس العاصمة، وأنه بشكر الدولة المصرية على هذا الصرح والاستاد العظيم الذي يشرف الكرة المصرية.

وأكد حسام حسن في تصريحات صحفية أنه تمسك بالمشاركة في البطولة رغم توليه المهمة قبلها بفترة قصيرة والهدف كان الاستعداد لمباريات شهر يونيو أمام بوركينا فاسو وغينيا في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، وأيضا الانسجام وتعود اللاعبين على طرق اللعب، مؤكدا أن مباراة نيوزيلندا كانت تجربة قوية وكما قلت خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة أن فريق نيوزيلندا فريق قوي ومنظم ويلعب كرة أوروبية ويمتلك لاعبيه قدرات بدنية عالية، ولكن لاعبو المنتخب كانوا رجال وظهروا بمستوى جيد ونجحنا في تحقيق الفوز، على الرغم من الفترة القصيرة لي مع اللاعبين في أول معسكر لي والقادم سيكون افضل.

وجه المدير الفني للمنتخب الشكر لجميع اللاعبين علي روحهم خلال اللقاء بداية من الاحتياطيين أو من كانوا خارج القائمة والالتزام من اللاعبين الكبار المتواجدين علي الدكة وهذه هي الروح المطلوبة وأن الفوز يأتي من غرفة الملابس والروح الموجودة بها.

اضاف حسام حسن أن مباراة النهائي ستكون قوية وصعبة وينتظر الفائز من منتخبي تونس وكرواتيا وبدء التجهيز من الان للمباراة النهائية.. ومؤكدا أنه يلعب دائما للفوز وتحقيق نتائج ايجابية.