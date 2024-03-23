تأجيل محاكمة متهمي الاتجار بالنقد الأجنبي

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 35 متهما، في اتهامهم بالاتجار بالنقض الأجنبي خارج السوق المصرفي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية لجلسة ١١ مايو للاطلاع.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية حيث استخدموا القوة والعنف والتهديد والترويع، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.