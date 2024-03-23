بالفيديو.. أسباب اختفاء فصل الربيع في مصر بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور تحسين شعلة، خبير المناخ وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، إن التطرف المناخي هو حالة جوية تحدث بشكل مفاجئ وتظهر لفترات قصيرة أو طويلة، مشيرًا إلى أنه خلال شهر مارس تعرضها لـ 3 فترات جوية إما درجة حرارة عالية أو درجة حرارة منخفضة أو أمطار مفاجئة.

وقال "تحسين" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية " صدى البلد" اليوم السبت، أن شهر مارس شهد تقلبات جوية كثيرة منها ارتفاع درجات الحرارة ثم انخفاضها قبل أن تسقط الأمطار وتنشط الرياح في وقت آخر من الشهر ذاته، موضحًا أن اليوم الواحد يشهد تقلبات جوية بين الحرارة والبرد والأمطار وهذا بسبب طبيعة الفترة الانتقالية بين الفصول حاليا.

وتابع، أنه لن نرى مجددًا فصل الربيع والذي كان يتميز باعتدال الجو، قائلًا: "احتمال فصل الربيع يختفي، حيث إن بعد ذلك ستكون درجات الحرارة عالية والفروق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى كبير، حيث ستصل درجة الحرارة الخميس المقبل إلى 34 درجة مئوية والصغرى من الممكن أن تصل إلى 19 درجة مئوي.

وأردف، أن الفارق المنخفض في درجات الحرارة بين الليل والنهار يكون مثار قلق من الصيف المقبل، لأن استمرار الإحساس بدرجات الحرارة نتيجة لزيادة الانبعاثات الكربونية سيجعلنا نشعر باستمرار الصيف ولن يكون الحال مختلف في الليل عن النهار.