هجوم موسكو.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 93 قتيلا

أعلنت السلطات الروسية عن مقتل وإصابة العشرات، ومن بين القتلى 3 أطفال، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو، وذلك مساء أمس الجمعة.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز التجاري في مدينة كراسنوجورسك بضواحي العاصمة موسكو إلى 93 قتيلا.

أفادت لجنة التحقيق الروسية في بيان صباح اليوم السبت بأن "أكثر من 60 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة الهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، وفي الوقت نفسه، أشارت إلى وجود حوالي 100 شخص مصاب.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة النار على الجمهور خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) وألقوا قنابل حارقة.

وأوضحت لجنة التحقيق أن المهاجمين كانوا يحملون بنادق كلاشينكوف الهجومية، وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من الخراطيش والذخائر.