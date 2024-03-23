ads
السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"حسن الخاتمة".. وفاة سيناوي يوم سفره لأداء عمرة رمضان

المرحوم الشيخ أحمد
المرحوم الشيخ أحمد فرج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعى أهالي جنوب سيناء، الشيخ أحمد فرج الفراعي، 66 سنة، من قبيلة الحويطات، بمدينة رأس سدر، والذي وافته المنية بعد أن صلى الفجر ونوى سفره إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء العمرة.

كان الشيخ أحمد فرج، من المقرر أن يسافر في 21 مارس الجاري، ولظروف ما لم يدرك موعد إقلاع طائرته، وجرى تعديل موعد التذكرة له على أن يسافر في الخامسة صباحا، وبعد أن صلى صلاة الفجر مات ليكرمه الله بحسن الخاتمة.  

وتقدمت جموع مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء وأهالي المحافظة عامة وأهالي مدينة رأس سدر خاصة، بخالص التعازي وببالغ الحزن والأسى، لأسرة الراحل سائلين المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويجعل حسن خلقه وسيرته الطيبة في ميزان حسناته ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

الشيخ أحمد فرج قبيلة الحويطات جنوب سيناء رأس سدر مات يوم سفره لأداء العمرة