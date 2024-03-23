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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا.. ارتفاع عدد المصابين لـ 146 شخصًا في الهجوم على المركز التجاري بموسكو

موقع الحادث الإرهابي
موقع الحادث الإرهابي
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أفاد مراسل قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، أن الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو أسفر عن إصابة أكثر 146 شخصًا، في حصيلة غير نهائية.

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف من المباني داخل المول التجاري.

كما أعلنت وزارة الصحة الروسية أنها أرسلت أكثر من 50 فريق إسعافي إلى مكان الحادث، وعدد كبير من سيارات الإسعاف.

ودعت وزارة الخارجية الروسية المجتمع الدولي إلى إدانة الحادث الإرهابي بالمركز التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عبر حسابها "تليجرام" 

أنها تلقت اتصالات من مواطنين عاديين من مختلف دول العالم، يعبرون عن تعازيهم في ضحايا الهجوم الإرهابي على المول التجاري في موسكو ويدينون هذه العملية بشدة.

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