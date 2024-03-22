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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس سائقين بتهمة حيازة 36 كيلو حشيش في مدينة بدر

المتهمين
المتهمين
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس سائقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 36 كيلو جرام، قبل ترويجها بنطاق مدينة بدر.


بدأت تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة بدر  وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، ومبلغ مالى من متحصلات البيع وهواتف للاتصال بعملائهم، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إتجار فى المواد المخدرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية الشروق وبدر الشروق القانوني تهمة الإتجار