حبس سائقين بتهمة حيازة 36 كيلو حشيش في مدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس سائقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 36 كيلو جرام، قبل ترويجها بنطاق مدينة بدر.



بدأت تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، ومبلغ مالى من متحصلات البيع وهواتف للاتصال بعملائهم، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.