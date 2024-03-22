لقاء سويدان مخرجة وممثلة لـ"حكاية خير" على راديو مصر في رمضان

تخوض الفنانة لقاء سويدان تجربة الإخراج للمرة الأولى من خلال المسلسل الإذاعى "حكاية خير"، من بطولتها مع الفنان سامح حسين.



ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد فؤاد سليم وسميرة عبد العزيز، من تأليف أحمد صبحى، ويتحدث العمل عن القيم الإنسانية المفترض توافرها فى الأسر المصرية، وما يجب أن يتم إتباعه من خلال أب وأم وجد وجدة وطفلين، ويذاع المسلسل على راديو مصر طول أيام شهر رمضان.



فى سياق مختلف تشارك الفنانة لقاء سويدان فى عدة أعمال تعرض خلال موسم رمضان الحالى منها مسلسل "قلع الحجر"، من بطولة محمد رياض، وإخراج حسنى صالح، و"جرى الوحوش"، من بطولة نضال الشافعى وإدوارد.



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