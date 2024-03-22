فلندا تعلن استئناف تمويل الأونروا

أعلنت فلندا، اليوم الجمعة، عن استئناف تمويل الأونروا، بعد تعليقها في وقت سابق.

قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، إن بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ولم يحدد الوزير الفنلندي موعدا لاستئناف تمويل الأونروا.

وكانت أستراليا أعلنت في وقت سابق أن ستستأنف تمويل الأونروا.

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في 15 مارس 2024، إن أستراليا ستستأنف تمويل الوكالة الدولية بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل.

وأوضحت وونغ أن أستراليا تشاورت مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها.

وكانت فنلندا وأكثر من 12 دولة قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

واستأنفت السويد وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل إلى حد ما.

وعبر المفوض العام للوكالة الأسبوع الماضي عن تفاؤله الحذر بأن تستأنف الجهات المانحة الأخرى التمويل قريبا.