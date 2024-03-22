«كايسيد» يطلق برنامج مشاريع حوارية لعام 2024

أطلق مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد”، برنامج مشاريع حوارية لعام 2024.

في الكلمة الافتتاحية، أبرز الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الحوار العالمي كايسيد، دور المركز وبرامجه الإقليمية والعالمية.

وفي الجلسة الأولى، تمت مناقشة دور المؤسسات والقيادات الدينية في الاستجابة للأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة العربية، وكيف يمكنهم المساهمة في تعزيز المواطنة المشتركة ومكافحة خطاب الكراهية.

تم أيضًا استعراض التحديات والدروس المستفادة من تجارب تعزيز المواطنة المشتركة والحوار في مواجهة الأزمات.

يعتبر دور كايسيد مهمًا في تسليط الضوء على دور القيادات والمؤسسات الدينية في تخفيف وطأة الأزمات، خاصة تلك المتعلقة بالهوية الدينية والإثنية والطائفية داخل المجتمعات الأكثر هشاشة.

تناولت الجلسة التي أدارتها الدكتورة أمال بوغانمي، عضو منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي التابعة لكايسيد، وأستاذة محاضرة في جامعة الزيتونة في تونس، التحديات التي تواجه الجهات المحلية والوطنية في مجابهة خطاب الكراهية والتعامل مع الأزمات، بالإضافة إلى تعزيز المواطنة المشتركة وتطوير القدرات.