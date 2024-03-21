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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مواجهة مرتقبة بين أكرم حسني وزوجته في" بابا جه"

بابا جه
بابا جه
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كشفت الحلقة الحادية عشر من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن تمكّن هشام (أكرم حسني) من استرجاع ابن لمياء (بسنت شوقي) بعدما علم أن من اختطفه هو زوجها القديم، ليبتكر خطته ويراقب زوجها حتى انتهز الفرصة وأخذ ابن لمياء وأعاده إليها.

وفي الوقت نفسه اقتربت ولاء (نسرين أمين) من معرفة أن هشام زوجها يخدعها، وذلك بعدما راقبت سيارته بجهاز تتبع، وأدركت أنها ليست سيارة هشام، وكان هشام وقتها مع زياد (مصطفى سليم)، ولكنه من المتوقع في الحلقات القادمة أن تحدث مواجهة بين هشام وزوجته ولاء، فإلى أي مدى سيتهرب هشام من هذه المواجهة؟

بابا جه أكرم حسني بسنت شوقي