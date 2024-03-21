بلينكن: نتشارك مع مصر الآراء حول الوضع الراهن والخطط المستقبلية

استهل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حديثه مع وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي، بتهنئة الشعب المصري بقدوم شهر رمضان كريم، وبعيد الأم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان لديه حوار بنّاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، بالإضافة إلى زملاء من بعض الدول الشريكة على مدار اليومين الماضيين من رحلته إلى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنها كانت ترتكز بشكل كبير على عدد من القضايا المشتركة مع مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات والسلطة الفلسطينية.

وأعرب «بلينكن» عن تقديره لاستضافة مصر لهذا الحدث، مواصلا: «أود أن أتحدث عما ذكرناه بشكل ثنائي، لأنه من العظيم أن يكون لدينا هذه الفرصة واستغلالها لمشاركة الآراء والوضع الراهن وما هي الخطط المستقبلية وكيف يمكن الوصول للأهداف المشتركة».