أمهات الشهداء والمثاليات بجنوب سيناء يشكرن المحافظ لتكريمهن.. صور

قدمت أمهات الشهداء والأمهات المثاليات الشكر للواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لحرصه على تكريمهن بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية وبون لصرف السلع والمواد الغذائية ولدوره البارز في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسرة السيناوية.

وأعربت رحاب محروس خليل، أم لابنة من ذوي الهمم من شرم الشيخ، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" عن بالغ سعادتها لتكريمها من قبل محافظ جنوب سيناء، كما أعربت عن شكرها للمحافظ وكل من أسهم في تنظيم احتفالية تكريم الأمهات المثاليات على مستوى مدن المحافظة كل عام؛ تقديرًا لدور كل أم أعطت حياتها من أجل تقديم جيل يحمل راية العطاء لأسرته ومجتمعه ووطنه.

وأشارت رحاب إلى أن الدولة المصرية أعطت العديد من الصلاحيات للمرأة لتقوم بأدوار مجتمعية وسياسية وتعمل فى شتى المجالات وهذا أعطى فرص عظيمة للمرأة والتى بدورها أظهرت نجاحات باهرة شاهدها وأحسها الجميع لتثبت للعالم أجمع أن المرأة المصرية هى نوعية قليلة وقادرة على الإبداع والإدارة.

وأختتمت رحاب حديثها بشكرها وتقديرها لمجهودات إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتنماعي بجنوب سيناء، وقسم الأسرة والطفولة بإدارة شرم الشيخ الاجتماعية؛ لبحث قصص الكفاح للأمهات المثاليات ليكن نموذجًا مشرفًا للأم المصرية للمعطاءة.

كان اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، قد شهد اليوم الخميس، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، والمقامة بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024 م، من أبناء محافظة جنوب سيناء.

في حضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، وأنور محمود مدير التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وزيدان عبد الغفار، مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي، ورشا مصباح مدير إدارة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ودينا عامر مدير مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات.

وخلال اللقاء أعرب محافظ جنوب سيناء، عن اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والإقتصادية الصعبة معرباً عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن رمزاً للعطاء قائلا أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية واحتفالنا اليوم جاء محاولة لرد الجميل للأمهات الذين قدموا جيلا ً قادر على المشاركة في بناء الوطن.

وقال فوده: " انه فى عهد الرئيس السيسى.. ظهرت إرادة المرأة المصرية وبدأت تحقق أحلامها، وهذا ظاهر في ارتفاع نسبة تمثيل السيدات فى مختلف القطاعات.

وتابع المحافظ ان أحلام وتطلعات المرأة المصرية تتزايد يومًا بعد يوم طوال السنوات التسع التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وحتى اليوم، وهو من آمن بقدراتها وإمكاناتها ويمكنها من تحقيق المكتسبات ليفتخر بها بين الأمم، متطلعة للمزيد وهو ما انعكس على أدائها كمواطن فاعل في المجتمع يحظى بحقوقه ويبلغ بكفاءته المناصب القيادية بدعم من قيادته السياسية.

وكرم محافظ جنوب سيناء غادة مختار قطب ابو زيد والدة الشهيد محمود ناجي وام كلثوم محمد احمد عقل، والدة الشهيد سامح مدحت، الاتي جاد ابنائهن بدماهم وارواحهم في سبيل الحفاظ علي امان وسلامة الوطن، كما كرم عفاف عبد العزيز ابراهيم من النماذج النسائية المشرفة والمؤثرة في المجتمع.

وكرم الأمهات المثاليات على مستوي مراكز ومدن المحافظة بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية وبون لصرف السلع والمواد الغذائية، متمنيا للجميع حياه أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة.

وشهد المحافظ العرض المقدم من كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات قدموا فيه العديد من الاغاني الوطنية بمناسبة العيد القومي للمحافظة تزامنا مع الذكري 35 لاسترداد طابا، وذكري العاشرمن رمضان، كما قدموا اغاني للام بمناسبة الاحتفال بعيد الام.

جاءت الامهات المثاليات المكرمات كالتالي : وهيبة احمد حليم من مدينة ابوزنيمة، وليلي محمود ابراهيم من مدينة دهب، وسهير مختار عبد الوهاب من مدينة طور سيناء، وعواطف السيد الشرقاوي من مدينة راس سدر، وسميرة حامد التهامي من طور سيناء، وهناء عبد الرازق العدل من مدينة ابو زنيمة، وانتصار دسوقي اسماعيل من مدينة دهب، وفتحية عبد الفتاح ابراهيم من مدينة طور سيناء، وعلية محمد ابراهيم من مدينة نويبع، ورحاب محروس خليل ام لابنة من ذوي الهمم من مدينة شرم الشيخ، ونجاة طه محمد رضوان ام بديلة كافلة من مدينة طور سيناء، ورضا عبد الباري شبل ام لابن من ذوي الهمم من مدينة راس سدر، ونبيلة عبد العظيم البسيوني من مدينة طور سيناء، وزايدة عودة عيد من مدينة دهب، وفريدة الحفناوي ابراهيم من مدينة دهب، وامال محمد عبد القوي من مدينة سانت كاترين.

وجاءت المكرمات من وحدة تكافؤ الفرص مسابقة الامهات المثاليات لوزارة التنمية المحلية كالتالي:

انوار عبد الله ابو الليل ، وسحر محمد السيد محمود وهما من ديوان عام المحافظة، ونجلاء حامد رجب عريان من مجلس مدينة طور سيناء، ومني سعد ابراهيم احمد من مجلس مدينة طور سيناء

نجلاء سمير احمد منصور من مجلس مدينة راس سدر، ورابعة الهادي عبد الغني من مجلس مدينة ابو زنيمة، وفايزة عبد العال سالمان من مجلس مدينة ابورديس، وفريدة الحفناوي ابراهيم من مجلس مدينة دهب.

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