المداح 4 الحلقة 12.. حمادة هلال في مواجهة فتنة الـ40 يوما وعودة زين من الموت

تستمر أحداث مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" في تصاعدها، حيث تنكشف المزيد من خيوط الصراع بين الخير والشر، ممثلة في صابر المداح (حمادة هلال) والدكتور سميح الجلاد (فتحي عبدالوهاب).

في الحلقة الـ12، يصل صابر المداح إلى مقام سيدي جعفر في واحة سيوة، حيث يجد رسالة غامضة تحذره من فتنة الـ40 يوما، مشيرا إلى أنه من قادة الحرب ضد قادة الجن.

يحاول الدكتور سامح (أيمن طعمة) وزوجته هبة (هلا السعيد) الهروب من بطش الدكتور سميح وكاسيا (مي سليم)، لكن هبة تفضل البقاء إلى جانب صابر المداح، والإنصات لتعليمات ونصائح الدكتور سميح معتقدة أنه الوحيد القادر على حمايتهما.

ثم يواجه "الدكتور سامح" ضغوطا من كاسيا لتسجيل فيديو يظهر مرض زوجته النفسي، لكنه يقاوم هذه الضغوط.

يفاجئنا المسلسل بعودة زين (محمد عز) بعد نجاته من موت محقق على يد حسن سلام (خالد سرحان)، ليخبره بأن هناك أشخاص دبروا لقتله ولكنه نجا منهم.

فيطلب الدكتور سميح من زين أن يستمر في إرعاب حسن وأنه عفريته، وعدم إخبار زوجته منال (دنيا عبدالعزيز) بأي شيء.

يقابل صابر المداح في المسجد "عم فاروق" الذي يبحث عن ابنه "سيد" المختفي منذ عام، يساعد صابر المداح "عم فاروق" في رحلة البحث عن ابنه، ليكتشف أنه محتجز في مكان مرعب.

ولكن يظهر تامر شلتوت لأم سيد ويخبرها أن لا تترك ابنها لهم، ويطلب منها قتل ابنها حتى لا يعثر عليه أحد بعدما منحها كيس أسود به ثعبان الكوبرا.

تنتهي الحلقة بوصول صابر المداح و"عم فاروق" إلى مكان احتجاز "سيد"، وينجح المداح في الدخول إلى المكان ويعثر على سيد ولكن فجأة تظهر أمه وتحاول قتله بالسكين بتحريض من "الجن موت" (حمزة العيلي) الذي ظهر بجانبها، لتبدأ أحداث معركة جديدة بين المداح والجن.