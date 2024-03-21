تراجع جديد.. سعر الدولار اليوم الخميس 21 مارس 2024

سجل سعر الدولار أمام الجنيه تراجع جديد داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر بنهاية تعاملات، اليوم الخميس 21 مارس 2024، لأقل من 46.7 جنيه، بعدما تجاوز 50 جنيهًا لأول مرة داخل البنوك يوم 6 مارس الجاري، عقب قرار المركزي بتحرير سعر الصرف.

وسجل سعر العملة الخضراء داخل المصرف العربي الدولي 46.65 جنيه للشراء و46.75 جنيه للبيع، كما تراجع داخل بنك قناة السويس إلى 46.6 جنيه للشراء و46.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل البنوك اليوم

وتراجع سعر الدولار داخل المصرف المتحد إلى 46.6 جنيه للشراء و46.7 جنيه للبيع، ووصل إلى 46.6 جنيه للشراء و46.7 جنيه للبيع داخل بنك الإسكندرية.

ووصل داخل بنك الاستثمار العربي إلى 46.6 جنيه للشراء و46.7 جنيه للبيع، وتراجع سعر بنك كريدي أجريكول إلى 46.6 جنيه للشراء و46.7 جنيه للبيع.

ووصل إلى 46.6 جنيه للشراء و46.7 جنيه للبيع داخل البنك المصري الخليجي، وبلغ داخل البنك التجاري الدولي 46.6 جنيه للشراء و46.7 جنيه للبيع، وسجل داخل بنك سايب 46.6 جنيه للشراء و46.7 جنيه للبيع.

وسجل داخل البنك الأهلي المصري 46.6 جنيه للشراء و46.75 جنيه للبيع، وسجل داخل بنك قناة السويس 46.6 جنيه للشراء و46.7 جنيه للبيع.