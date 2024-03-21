وكيل صحة البحيرة: حصول 4 مستشفيات على جوائز من الصحة العالمية

حصدت وحدات إذابة الجلطات الدماغية في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، على 4 جوائز رفيعة المستوى من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization.

وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن مستشفيات كفر الدوار العام وايتاى البارود وصدر دمنهور ورشيد المركزي حصدوا جوائز من منظمة الصحة العالمية، مقدمًا الشكر والتقدير للفرق الطبية في جميع القطاعات الصحية بالمحافظة على هذا الإنجاز المتكرر.

وأشاد وكيل الوزارة، بخبراتهم الكبيرة ومهاراتهم التي تجعلهم في المقدمة دائمًا في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا على الاهتمام الكبير والدعم الذي تلقاه القطاع الصحي من الدولة.

وكما أشاد " جميعة"، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، مضيفًا أن منظومة الصحة بالمحافظة تحقق تقدمًا مستمرًا بفضل الله تعالى وجهود أبناء البحيرة المخلصين.

وأشار جميعه إلى أن تقديم هذه الخدمة مجانًا للمرضى يأتي بتكلفة عالية للدولة، حيث يبلغ ثمن الحقنة الواحدة أكثر من 11 ألف جنيه.

وأعرب عن شكره وتقديره للدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات وجميع القائمين على العمل بوحدات اذابة الجلطات الدماغية على جهودهم الطيبة ودورهم الكبير في تقديم المساعدة الطبية الحيوية للمرضى.

تعتبر وحدات اذابة الجلطات الدماغية من التقنيات الحديثة في مجال علاج السكتة الدماغية، تستخدم هذه الوحدات عادةً لإزالة الجلطات التي تسببت في انسداد الشرايين في الدماغ وتقليل الأضرار الناجمة عن السكتة الدماغية. تتضمن العملية حقن دواء يذوب الجلطة الموجودة في الشريان المسدود أو استخدام أداة خاصة لسحب الجلطة.