وكيل تعليم شمال سيناء يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي المتميز الذكاء الاصطناعي

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء ختام فعاليات البرنامج التدريبي المتميز الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التربوية في العملية التعليمية وذلك بقاعة التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد محمود عبد الناصر مدير إدارة التدريب التخصصي بالمديرية مع فريق المدربين بقيادة أشرف عبدالعزيز تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وأشاد وكيل الوزارة بفريق عمل التدريب بالمديرية على مجهوداتهم المبذولة في تدريب أكبر عدد ممكن من المعلمين والمعلمات لتطوير العملية التعليمية بكل مدرسة.

كما أشاد بجهود محمد العيسوي مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية لاستقبال المركز الدورات التدريبية.