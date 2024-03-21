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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني: لمسات الأم لأبنائها هي التذكار الملموس عن الحب

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إذ الأم الشاطرة تقبل الاخطاء وتعلم وتتغاضي عن هذه الاخطاء، بينما الأم المتزنه الحكيمة تعرف تزن الامور بطريقة صحيحة وتتحدث مع اولادها بطريقة صحيحة .

وأضاف البابا تواضروس خلال مقطع الفيديو المنشور له منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للكنيسة،  بمناسبة عيد الأم، ومن الأمور أيضا من الامور الجميلة الأم الشاطرة هي التي تفتخر دائما باولادها لكي تبني الانسان، واحساسيس ولمسات الأم لابنائها غايه في الأهمية، أنها تطبطب عليهم وتأخذهم في حضنها وتمتدحهم ، وهذه التعبيرات هي التذكار الملموس عن الحب.

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