بالصور.. سقوط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة المساكن ومتعلقات المواطنين بالقطامية والنزهة

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيلين عصابيين تخصصا فى سرقة المساكن ومتعلقات المواطنين بالقطامية والنزهة.

وتعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر لقيامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزته 3 هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط عاطين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب "كسر الباب"، واعترفا بارتكابهما عدد من وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" تاجر خردة ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

ونجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة النزهة، واعترفا بارتكابهما (2) واقعة سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة، سلاح أبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.