الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وانخفاض ملحوظ ليلا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، متابعة أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الأجواء حارة خلال فترة النهار وأكثر حرارة في المناطق الجنوبية، مثل جنوب الصعيد، خاصة في فترة الظهيرة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الخميس، أنه مع غياب أشعة الشمس سوف يحدث انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة، لافتة إلى أن فرق درجات الحرارة اليوم بين فترات النهار والليل يتجاوز 13 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه بدءا من الغد تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ويستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.