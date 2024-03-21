إعلام عبري: قائد البحرية الأمريكية أجرى محادثات في إسرائيل حول بناء رصيف مساعدات لغزة

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، أن نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية وقائد البحرية الأدميرال براد كوبر، زار إسرائيل في الأيام الأخيرة لإجراء محادثات حول بناء الولايات المتحدة لميناء في غزة للمساعدات الإنسانية.

وأفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، بأن نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية التقى بعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وسيسمح الرصيف المؤقت على ساحل قطاع غزة بالتوصيل المباشر للمساعدات الإنسانية عبر البحر الأبيض المتوسط، وسط أزمة إنسانية في القطاع ومجاعة تلوح في الأفق.

وتقوم الولايات المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل لضمان تلبية المخاوف الأمنية الإسرائيلية، ومع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الموجودة على الأرض لضمان توزيع المساعدات بشكل صحيح.