ads
الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ٌإخماد حريق مستشفى التأمين الصحي بشارع الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، قبل قليل، حريق نشب داخل مستشفى التأمين الصحي بشارع أحمد كامل المتفرع من شارع الهرم دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مستشفى التأمين الصحي بشارع أحمد كامل المتفرع من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة العمرانية.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ورجحت التحريات أن ماسا كهربائيا بلوحة التحكم سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن الحمايه المدنيه بالجيزة السيطرة على الحريق الحماية المدنية النيابة العامة انتقلت الأجهزة الأمنية حريق مستشفى حريق داخل مستشفى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قوات الحماية المدنية بالجيزة قوات الحماية المدنية قسم شرطة العمرانية ماسا كهربائيا مستشفى التامين الصحي مديرية امن الجيزة ولا شبهة جنائية