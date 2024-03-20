ٌإخماد حريق مستشفى التأمين الصحي بشارع الهرم

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، قبل قليل، حريق نشب داخل مستشفى التأمين الصحي بشارع أحمد كامل المتفرع من شارع الهرم دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مستشفى التأمين الصحي بشارع أحمد كامل المتفرع من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ورجحت التحريات أن ماسا كهربائيا بلوحة التحكم سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.