احتفالًا بذكرى العاشر من رمضان وبمشاركة السياح.. أكبر مائدة إفطار جماعي بدهب

احتفلت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بتنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي على طول الممشى السياحي، ضمت المائدة سائحين من مختلف الجنسيات ولفيف من المصريين من أهل المدينة وزوارها في مشهد يتكرر كل عام على ممشى دهب السياحي.

وأكدت إحدى الأسر المشاركة في الإفطار أنها حريصة على الحضور كل عام فى ذكرى العاشر من رمضان وحضور الإفطار الجماعي على الممشى السياحي، التي تجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية، وتكريسًا لقيم المحبة والتعاون.

كما أكد المشاركون أن مأدبة الإفطار الجماعي تجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية، وتكريسًا لقيم المحبة والتعاون، حيث تتآلف القلوب وتتجلى معاني التسامح والتآخي الديني في نفوس أبناء المجتمع القائم على المحبة والعيش المشترك بين الجميع في دهب.

كان مجلس مدينة دهب قد أقام حفل الإفطار الجماعي الرمضاني، بحضور اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينة، وجميع أطياف المجتمع من القيادات الأمنية والتنفيذية، والمشايخ والعواقل، ومديري الفنادق والإدارات الخدمية وجميع العاملين بمجلس المدينة وأسرهم، فى إطار التلاحم الوطني والتآخي بين جميع أفراد المجتمع.

وفي كلمته نقل رئيس المدينة تحيات اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، متمنيًا أن يكون معهم في أقرب وقت، كما رحب بجميع من لبى الدعوة من الجهات الأمنية وجميع القطاعات التنفيذية والمشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.

ووجه الشكر والتقدير لجميع الإدارات والعاملين بمجلس مدينة دهب على الأداء المشرف الفترة الماضية، متمنيا الاستمرار في هذا التطوير، ولفت الى ان المجلس لديه تقليد ثابت بأن مجلس المدينة كاسرة واحدة ومدينة دهب كلها أسرة واحدة بجميع طوائفها رافعا شعار "كلنا أسرة واحدة" نختلف في العمل دون أدنى مشكلة ولكن كلنا أسرة واحدة، وتمنى الاستمرار بهذه الروح، مؤكدًا أن مجلس المدينة سوف يحافظ على هذه التقاليد الفترة المقبلة وكل المناسبات بمشيئة الله.

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