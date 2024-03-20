مسئولون إسرائيليون: التحقيق في هجوم 7 أكتوبر سيؤدي لاستقالات جماعية

ذكر موقع واللا الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين كبار، اليوم الأربعاء، أن التحقيق في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي "سيؤدي إلى استقالات جماعية للمسؤولين بسبب الفشل". وأشاروا إلى أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي من المتوقع أن ينهي خدمته نهاية هذا العام.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه لابد من تجنيد كل شرائح المجتمع "من أجل ضمان تفوقنا العسكري".

فيما تظاهر مئات المستوطنين الحريديم رفضًا للتجنيد بجيش الاحتلال، ورددوا شعارات بينها "نموت ولا نجند في الجيش"، و"خذونا إلى السجن وليس إلى الجيش".



وأغلق الحريديم الطرق عند تقاطع شارعي ساري يسرائيل ويافا في القدس احتجاجًا على إمكانية الدفع بقانون التجنيد.